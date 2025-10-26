FIFA muốn xây học viện bóng đá tại Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 26/10, tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông Infantino nhận định, trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật.

Ông Infantino mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Gianni Infantino đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn Chủ tịch sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối nền bóng đá Việt Nam với bóng đá Italy, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino đã vui vẻ nhận lời.

Thời gian qua, bóng đá Việt Nam liên tục đẩy mạnh việc phát triển đào tạo cầu thủ trẻ. Trung tâm bóng đá PVF là một trong những học viện hiện đại nhất Đông Nam Á. Cùng với đó, các đội bóng như Hà Nội FC, Thể Công Viettel liên tục nâng cấp cơ sở vật chất trung tâm đào tạo trẻ.

Một số lò đào tạo khác mang tính truyền thống như Đông Á Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng hay Sông Lam Nghệ An đang nỗ lực cải thiện để theo kịp với bước tiến của thời đại.

Trong khi đó, câu lạc bộ Ninh Bình cũng lên kế hoạch xây mới trung tâm đào tạo trẻ để tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định trong tương lai.