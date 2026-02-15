Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông ở Hưng Yên bị xử phạt

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) vừa phát hiện, xử phạt người đàn ông sử dụng mạng xã hội xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân.

Công an xã Đông Hưng làm việc với trường hợp vi phạm.

Cụ thể, ngày 9/2, qua rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đông Hưng phát hiện 1 tài khoản Facebook có tên “Phạm Cường” đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân trên trang fanpage “Quê tôi Thái Bình”.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã xác minh và làm rõ chủ tài khoản là ông P.V.C (SN 1975, trú tại thôn Cổ Dũng 2, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan Công an, ông P.V.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung bình luận xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân và viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 12/2, Công an xã Đông Hưng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.C. 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” cụ thể là lực lượng Công an nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân khi tham gia không gian mạng cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Mới đây nhất, ngày 28/1, trong quá trình theo dõi, quản lý không gian mạng, Công an xã Trà My (TP Đà Nẵng) phát hiện trên Fanpage “Công an xã Trà My” xuất hiện tài khoản Facebook có tên “Thá**Tà* La*” đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trà My khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nêu trên là N.V.N, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, N. khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an và dư luận xã hội.

Qua quá trình làm việc, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi Công an xã và cam kết không tái phạm.