F88 giữ vững khả năng phục hồi, đảm bảo thanh khoản năm 2023

(VTC News) -

Năm 2023 chứng kiến sự suy giảm kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. Thị trường biến động mạnh cùng với các chính sách tín dụng thắt chặt đã tạo nên một bối cảnh đầy thách thức cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính nói chung.

Bất chấp những khó khăn chung, F88 vẫn giữ vững khả năng phục hồi, đảm bảo thanh khoản tốt cùng với định hướng rõ ràng cho mục tiêu phát triển trong tương lai.

Doanh thu năm 2023 tăng trưởng 12%

Năm 2023, F88 vẫn giữ vững lợi thế về mạng lưới Phòng giao dịch (PGD) với 814 PGD tại 63 tỉnh thành giúp doanh thu tăng 12% so với 2022. Quy mô khách hàng theo đó cũng tăng 43%; dư nợ cho vay 6 tháng cuối năm tăng 41% so với đầu năm. Tuy nhiên, do công ty chủ động áp dụng chiến lược tập trung vào các khoản vay chất lượng nên tổng danh mục cho vay năm 2023 giảm 10% so với cuối năm 2022.

Từ quý 4/2023, lợi nhuận của F88 đã có sự phục hồi. Nguyên nhân xuất phát từ việc nâng cấp chiến lược quản lý rủi ro giúp giảm 26% chi phí rủi ro trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm; cải thiện tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 12%; cải thiện tỷ lệ nợ xấu (NPL) trong nửa cuối năm mà cụ thể là tăng giá trị thu hồi nợ (recovery) trong nửa cuối năm gấp 4 lần so với nửa đầu năm.

Lợi nhuận hoạt động trước dự phòng (PPOP) của F88 tăng tăng 2,1 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, tính cả năm 2023, mức lỗ sau thuế được ghi nhận là 528.8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính sách trích lập dự phòng thận trọng của F88.

Đáng chú ý, F88 duy trì mô hình cho vay có tài sản đảm bảo với chính sách write-off nghiêm ngặt đối với 100% các khoản nợ quá hạn vượt quá 90 ngày. Mặc dù chính sách write-off của F88 khá khắt khe, nhưng do chất lượng tài sản cầm cố tốt nên vẫn đảm bảo khả năng thu hồi sau write-off.

Các tác động tích cực được ghi nhận qua việc giảm 22,4% chi phí write-off và giá trị nợ thu hồi cải thiện 460% trong nửa cuối năm 2023 so với nửa đầu năm. Tổng giá trị nợ thu hồi sau write-off thành công năm 2023 gấp 2,4 lần so với năm 2022.

Những dấu ấn nổi bật

Bảo đảm thanh khoản là dấu ấn tích cực đầu tiên. Năm 2023, F88 tiếp tục triển khai chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn. Những thành công đáng kể như huy động 50 triệu USD vốn chủ sở hữu từ quỹ đầu tư Vietnam Oman Investment và Mekong Capital, vay bổ sung 50 triệu USD từ Lending Ark hay phát hành hơn 250 tỷ VNĐ trái phiếu riêng lẻ trong Quý 3 năm 2023.

Quan trọng hơn, F88 đã chi trả đúng hạn 100% các nghĩa vụ nợ trong, trong đó có 1.470,9 tỷ đồng trái phiếu và 49 triệu USD cho các khoản vay nước ngoài. Việc này góp phần quan trọng giúp hệ số đòn bẩy tài chính D/E (tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu) của F88 ở mức 1,8 lần tại thời điểm 31/12/2023, thấp hơn nhiều so với mức trung vị ngành tài chính tiêu dùng mà FiinRatings thống kê ở mức 4,58 lần.

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và chất lượng tài sản là dấu ấn tiếp theo. Một số hoạt động ấn tượng gồm: Áp dụng quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ từ khâu nộp hồ sơ vay đến giải ngân và giám sát sau giải ngân.

Định giá sản phẩm, ở đây hiểu là khoản vay, bằng cách đánh giá hồ sơ rủi ro của người vay. Xây dựng mô hình dự phòng mất vốn tín dụng (Expected Credit Loss - ECL) phù hợp với chuẩn mực IFRS 9 với sự tư vấn, kiểm chứng bởi Ernst and Young và dự kiến áp dụng chính thức từ năm 2024.

Tinh gọn quy trình quản lý tài sản cũng như nâng cao năng lực của đội ngũ để đảm bảo tuân thủ pháp luật và giảm thiểu sai phạm cá nhân trong hoạt động thu hồi nợ.

Xúc tiến các sáng kiến tác động xã hội và thúc đẩy tài chính toàn diện (Financial Inclusion) là những hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng.

Năm 2023, F88 được Australian Development Investments (ADI) - tổ chức phi lợi nhuận của Chính phủ Úc về bình đẳng giới chọn làm đối tác triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Hai chương trình hành động cụ thể là đào tạo và trao cơ hội thăng tiến cho người lao động nữ trong công ty và triển khai gói vay ưu đãi dành cho khách hàng nữ khởi nghiệp.

Tổng thể các hoạt động hiệu quả và những nỗ lực cải thiện trong năm 2023 đã là tiền đề để FiinRatings tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm của F88 ở mức BBB-.

Mục tiêu phát triển năm 2024

Năm 2024, F88 đặt mục tiêu mở rộng danh mục cho vay và đưa tổng doanh thu tăng trưởng ở mức hai con số. Các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024 sẽ đi kèm với việc tiếp tục tập trung cải thiện chất lượng danh mục cho vay.

Tối ưu năng suất mạng lưới PGD song song với việc mở thêm tối thiểu 80 PGD tại các khu vực ở mức phân loại tốt A và B+.

Ra mắt các dòng sản phẩm mới nhằm tăng doanh thu, mở rộng thị trường, thực thi các cam kết xã hội mà điểm nhấn có thể là triển khai phương thức kinh doanh bảo hiểm mới.

Mở rộng cơ sở khách hàng thêm 30%, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao tổng thể chất lượng danh mục cho vay với cam kết tăng điểm hài lòng khách hàng (CSAT) lên mức 93%.

Tăng cường các hoạt động quản trị rủi ro giúp giảm nợ xấu và triển khai thành công các chính sách sản phẩm cho vay dựa trên rủi ro. Tối ưu chi phí với mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ Chi phí trên Thu nhập (CIR) thêm 4% so với năm 2023.

Trong năm 2024, F88 tiếp tục triển khai các sáng kiến bình đẳng giới và hỗ trợ cộng đồng, đồng thời chúng tôi cũng thành lập đơn vị chuyên trách ESG riêng để xây dựng khung hành động tiệm cận với các thông lệ tiên tiến.

Tích cực mở rộng mạng lưới đối tác, tăng trưởng lợi nhuận và củng cố vị thế dẫn đầu của F88 trong thị trường cho vay cầm cố tại Việt Nam, đồng thời tập trung cho sự tăng trưởng an toàn và bền vững của công ty trong dài hạn.

F88 thành lập năm 2013, là chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích lớn tại Việt Nam với 850 phòng giao dịch tại 63/63 tỉnh thành. Các dịch vụ tài chính cá nhân mà F88 đang tập trung cung cấp bao gồm cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm và nhiều dịch vụ tiện ích khác. Đối tượng khách hàng chính của F88 là những người dưới chuẩn ngân hàng. Tầm nhìn của F88 đến năm 2025 là trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân lớn. Sứ mệnh của F88 là thay đổi các tiếp cận tài chính giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng, minh bạch. Để biết thêm thông tin về F88, vui lòng truy cập www.f88.vn