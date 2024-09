Eximbank lọt Top 10 doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số

Giải thưởng này do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Eximbank trong việc đầu tư và phát triển các giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần đưa ngân hàng trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hướng Minh - Phó Tổng Giám đốc Eximbank, ngân hàng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn phát triển mới, tập trung vào việc đổi mới các sản phẩm, dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ số.

“Việc được vinh danh ‘Top 10 Doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số, đổi mới sáng tạo’ là minh chứng cho cam kết của Eximbank trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện để phát triển bền vững”, ông Minh chia sẻ.

Trong năm 2024, Eximbank đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực công nghệ số. Ngân hàng triển khai thành công ứng dụng Mobile Banking - Eximbank EBiz, cung cấp các dịch vụ giao dịch liền mạch, bảo mật cao và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Ứng dụng này giúp Eximbank giành Giải thưởng “Sao Khuê 2024” cho sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực Ngân hàng số.

Ngoài ra, Eximbank còn được vinh danh với giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2024” do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam trao tặng.

Gần 35 năm trong hoạt động tài chính và thanh toán quốc tế, Eximbank đã xây dựng được mạng lưới 215 điểm giao dịch trên khắp cả nước và quan hệ đại lý với gần 900 định chế tài chính quốc tế tại 70 quốc gia. Ngân hàng không ngừng cải tiến, chuẩn hóa và tối ưu quy trình quản lý, vận hành, tạo ra những sản phẩm tài chính đa dạng, chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Định hướng phát triển trong tương lai của Eximbank là tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện, tập trung vào các dịch vụ ngân hàng số hóa như thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý tài sản số và các giải pháp ngân hàng trực tuyến tiên tiến.

Bên cạnh đó, Eximbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng các công nghệ tiên tiến để mang đến những giá trị gia tăng cho khách hàng và duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng.

Với phương châm “khách hàng là trọng tâm, hiệu quả là chính yếu” cùng tinh thần “Tận tâm, tận lực, tận cùng”, Eximbank quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Giải thưởng lần này không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Eximbank mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và nền kinh tế số Việt Nam.

CÁC GIẢI THƯỞNG EXIMBANK ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024

- “Sao Khuê 2024” về lĩnh vực ngân hàng số do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.

- “Sản phẩm Công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu 2024” do Báo Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam trao tặng.

- “Ngân hàng có Khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam 2023 – Most Volume Traded” và “Ngân hàng Năng động nhất thị trường ngoại hối Việt Nam 2023 - Most Active Bank” do Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group - LSEG) trao tặng.

- “Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc - STP Award” do các ngân hàng đối tác hàng đầu thế giới trao tặng gồm: Bank of New York Mellon, Wells Fargo, Bank of New York và JP Morgan.

- “Doanh nghiệp Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2024” do Tổ chức Enterprise Asia (EA) trao tặng.

- TOP 10 Hàng đầu VN SP vàng, DV vàng VN 2024 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn.

- Top 10 “The Best of Viet Nam” năm 2024 do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ & Sáng Tạo bình chọn.

- Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam do Viện Sáng tạo và chuyển đổi số bình chọn.

- Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn.