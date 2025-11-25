EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro khắc phục hậu quả bão lũ

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Châu Á - Thái Bình Dương của EEAS hôm 24/11 đồng chủ trì Phiên họp lần 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA). Phiên họp diễn ra tại Trụ sở Cơ quan Đối ngoại (EEAS) của Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels.

Tham dự Phiên họp, về phía Việt Nam còn có Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu Nguyễn Văn Thảo và đại diện các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công Thương, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường. Về phía EU có đại diện Cơ quan Đối ngoại châu Âu và các Tổng Vụ liên quan của Uỷ ban Châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Paola Pampaloni, Quyền Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Châu Á - Thái Bình Dương của EEAS.

EU hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Phát biểu tại Phiên họp, bà Paola Pampaloni, Trưởng đoàn EU gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại do bão, lũ gây ra đối với người dân Việt Nam. Bà Paola Pampaloni cho biết, EU hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục những hậu quả của các trận bão vừa qua và tiếp tục kêu gọi các nước thành viên đóng góp hỗ trợ cho Việt Nam.

Nhiều nước thành viên EU đáp ứng lời kêu gọi như Đức, Séc… Ngày 24/11/2025, chuyến máy bay chở lô hàng viện trợ khẩn cấp của EU được vận chuyển từ Luxembourg đến Việt Nam.

Tại Phiên họp, hai bên cũng thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại của mỗi bên; rà soát, đánh giá toàn diện tình hình hợp tác Việt Nam - EU trong các khuôn khổ hợp tác hiện có, gồm Đối thoại Quốc phòng - An ninh, Ủy ban Thương mại triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, các tiểu ban chuyên ngành trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU.

Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - EU phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tin cậy chính trị được củng cố liên tục, trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, ngày càng được tăng cường, quan hệ với các nước thành viên EU được củng cố mạnh mẽ.

Đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha, Đức, Italia, Séc, Phần Lan, Bulgaria và quan hệ Đối tác toàn diện với Đan Mạch, Hungari và Hà Lan. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm sớm nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU.

Hợp tác giữa Việt Nam và EU trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được nhiều tiến triển rõ rệt; các cơ chế hợp tác và đối thoại phát huy hiệu quả tích cực. Hai bên nỗ lực triển khai nhiều dự án và chương trình hợp tác về hiện đại hoá tài chính công, tăng cường quản trị kinh tế, chuyển đổi năng lượng bền vững trong đó EU hỗ trợ kỹ thuật, giúp nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam.

Theo Đại sứ quán EU tại Việt Nam, EU hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự. Một số hỗ trợ khẩn cấp bao gồm: 150 lều trại gia đình và bộ dụng cụ nhà bếp được chuyển đến bằng máy bay từ Luxembourg để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; 78 bản đồ khẩn cấp để hỗ trợ đánh giá mưa lũ do Copernicus (chương trình Quan sát Trái đất của EU) lập.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy 6/27 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, kinh tế xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, phát triển nghề cá hiện đại, bền vững, chuyển đổi năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học... Hai bên nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là trụ cột mới quan trọng trong hợp tác; phát huy thế mạnh của EU và đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột đầy tiềm năng như khoa học - công nghệ, kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đồng thời đề xuất khai thác hiệu quả các sáng kiến của EU như Chương trình giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao (Erasmus+), Chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn nhất của EU - Horizon Europe và Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).

Thứ trưởng cũng thông báo với phía EU về những biện pháp nghiêm túc, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống và xử lý vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời đề nghị EU và các nước thành viên ủng hộ việc sớm dỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam. Phía EU ghi nhận nỗ lực của Việt Nam và sẽ xem xét trao đổi với Việt Nam về một số vấn đề kỹ thuật.

Đại diện các bộ, ngành tham dự Phiên họp cũng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác hai bên trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, hợp tác phát triển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp, quốc phòng - an ninh…

EU khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng, hình mẫu tại châu Á - Thái Bình Dương, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững. Phía EU đánh giá cao những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác kiểu mẫu trong ASEAN và sẵn sàng đồng hành triển khai các mục tiêu chiến lược, đặc biệt trong khoa học - công nghệ và chuyển đổi năng lượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, phía EU thông báo các ưu tiên trong Chiến lược hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tham gia tích cực vào các dự án hợp tác trong khuôn khổ các chiến lược này.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và vai trò của Liên hợp quốc; khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên nhất trí ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU, ưu tiên đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, ứng phó với các thách thức toàn cầu về khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh, đóng góp cho phát triển xanh và bền vững, hợp tác phát triển tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng sông Mekong.