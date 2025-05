Em xinh 'Say Hi': Thế hệ mới của nữ idol Việt Nam lộ diện

(VTC News) -

Ngày 14/5 tại TP.HCM, chương trình âm nhạc thực tế Em xinh "Say hi" chính thức ra mắt trong không khí sôi động và đầy sắc màu. Xuất hiện đầy thần thái trong phong cách Y3K thời thượng, 30 nữ nghệ sĩ tài năng – những "Em Xinh" đại diện cho thế hệ idol mới của Vpop – chiếm trọn spotlight, khuấy đảo sự kiện bằng năng lượng rực rỡ và cá tính không trộn lẫn.

Dàn nghệ sĩ của Em xinh ''Say Hi'' chính thức lộ diện.

Ngay từ khi bước lên thảm đỏ, mỗi “Em xinh” đều thu hút mọi ánh nhìn bởi thần thái cuốn hút và phong cách thời trang riêng biệt.

Không đơn thuần là buổi ra mắt, sự kiện giống như một buổi tiệc thị giác và cảm xúc. Mở đầu bằng thước phim Real Aura đầy cảm hứng – hé lộ lý tưởng nghệ thuật đằng sau chương trình, khán giả được đưa vào không gian sáng tạo đậm màu viễn tưởng. Trailer và teaser ca khúc chủ đề nhanh chóng thu hút sự chú ý với loạt hình ảnh và âm thanh bí ẩn, hứa hẹn MV Theme Song ra mắt ngày 28/5 sẽ là "cơn sốt".

Đáng tiếc, Han Sara và Lâm Bảo Ngọc không thể góp mặt vì lý do cá nhân, tuy nhiên sức nóng của sự kiện vẫn không hề giảm nhiệt với sự hiện diện của những gương mặt đình đám như Châu Bùi, Bích Phương, Phương Ly, Orange, Pháo…

Châu Bùi hào hứng chia sẻ về hành trình âm nhạc, kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại Live Stage 1.

Tại sự kiện, các nữ nghệ sĩ không chỉ khoe nhan sắc và thần thái mà còn mang đến những tâm sự chân thật, đầy cảm xúc. Châu Bùi hào hứng chia sẻ về hành trình âm nhạc đầu tiên và kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại Live Stage 1.

Bích Phương thú nhận từng lo lắng vì là thành viên lớn tuổi nhất nhưng nhanh chóng cảm nhận được sự yêu thương từ các đàn em: "Tôi biết mình đã đến đúng nơi, và có thêm nhiều chị em tuyệt vời".

Phương Ly cho biết chương trình đã giúp cô cởi mở hơn và thấy mình như “em bé” giữa tập thể đầy năng lượng. Orange không ngại nói về áp lực sau thành công của Anh Trai “Say Hi”, nhưng hứa hẹn mang đến cảm xúc chân thật: “Sẽ có cả nước mắt và nụ cười".

Còn Pháo hào hứng chia sẻ niềm vui khi được lên hình nhiều, mặc đồ đẹp và có thêm bạn bè mới: "Mọi người ví tôi như Pháp Kiều, tôi thích điều đó!".

Bích Phương từng lo lắng trước khi tham gia chương trình vì tuổi tác.

Không thể không nhắc đến những nhân vật đứng sau ánh đèn sân khấu: JustaTee – Giám đốc Âm nhạc, Vương Khang – Tổng đạo diễn, Kye Nguyễn – Giám đốc Thời trang, cùng hàng chục nhà sản xuất, nhạc sĩ và chuyên gia nghệ thuật. JustaTee nhấn mạnh tinh thần tập thể là yếu tố then chốt để dàn idol cá tính mạnh mẽ này cùng tỏa sáng và vượt qua giới hạn bản thân.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự xuất hiện ủng hộ của dàn “Anh Trai” như RHYDER, JSOL và Nicky – những gương mặt từng “làm mưa làm gió” trong phiên bản nam trước đó.

Phần ký tặng, giao lưu trực tiếp là điểm nhấn của sự kiện. Không khí thêm sôi động khi các "Em Xinh" thể hiện những màn hát ngẫu hứng theo yêu cầu, đặc biệt màn thể hiện Cứ để anh ta rời đi của Bảo Anh và Sài Gòn đau lòng quá của Hoàng Duyên nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều khán giả xúc động khi được gặp thần tượng ở khoảng cách gần, chia sẻ sự háo hức chờ đợi sự thay đổi của các "Em Xinh" trên sóng.

Phương Lý và Pháo.

Với mục tiêu xây dựng một thế hệ nữ nghệ sĩ vừa tài năng vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt, Em Xinh "Say Hi" không chỉ là một chương trình âm nhạc thực tế thông thường. Đây là “vũ trụ xuyên không” nơi các nữ nghệ sĩ có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, sáng tác, biểu diễn, đồng thời khẳng định bản sắc cá nhân giữa một tập thể giàu cá tính.

Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ – từ những gương mặt quen thuộc như Quỳnh Anh Shyn, Lyly, Phương Mỹ Chi, Miu Lê, Juky San, đến những gương mặt mới như DANMY, Saabirose, Lamoon… Tất cả đều mang theo khát vọng lan tỏa những giá trị nghệ thuật tích cực đến công chúng.

Tất cả ca khúc trong chương trình là sáng tác mới 100%, được sản xuất bởi hơn 20 nhà sản xuất cùng JustaTee – đảm bảo sự đa dạng và độ “chất” trong từng bản phối.

Em Xinh "Say Hi" sẽ được phát sóng đồng thời trên HTV2 – Vie Channel, ON – Vie Giải Trí, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON từ ngày 31/5, mỗi tối thứ Bảy lúc 20h.