Em xinh 'say hi' hé lộ 10 cái tên: Bích Phương tái xuất, Bảo Anh gây tranh cãi

Nhà sản xuất Em xinh "say hi" vừa công bố danh sách 10 cái tên đầu tiên sẽ tham gia tranh tài trong mùa giải năm nay.Trong số 10 cái tên được công bố lần này, có nhiều gương mặt đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Danh sách 10 "Em xinh" đầu tiên bao gồm các ca sĩ Bích Phương, Phương Ly, Juky San, Orange, 52Hz, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Bảo Anh, Miu Lê và Đào Tử A1J.

Em xinh "say hi" công bố những cái tên đầu tiên góp mặt trong chương trình.

Sự xuất hiện của Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Bảo Anh nhận được lượng tương tác và thảo luận "khủng".

Đối với Bích Phương, những năm gần đây cô không có nhiều hoạt động nổi bật hay ra sản phẩm âm nhạc mới. Việc nhận lời tham gia Em xinh ''say hi'' được xem như một động thái tái xuất mạnh mẽ. Nữ ca sĩ chia sẻ, đây là thời điểm thích hợp để biến những tiềm năng thành khả năng mới trên hành trình nghệ thuật. Cô bày tỏ quyết tâm: “Tôi sẽ quyết tâm vượt qua mọi thử thách và kết nối với mọi người trong thời gian tới”.

Phương Mỹ Chi lại thể hiện sự hào hứng đặc trưng của mình khi góp mặt trong sân chơi này. Cô đăng tải chia sẻ với giọng điệu vui tươi, pha chút "thương hiệu" của mình: "Chuyến này là thu thập nhiều điều “rất Chi” là thú vị khi được đụng độ với các Em Xinh khác. Một hành trình đầy cảm xúc sắp được "bắt gặp" tại Em xinh say hi".

Trong khi đó, sự góp mặt của Bảo Anh tại chương trình lại gây ra một số tranh cãi. Khán giả nhớ lại việc Bảo Anh từng tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 nhưng đã rút lui giữa chừng vì lý do cá nhân và sức khỏe. Việc cô tham gia một chương trình có format tương tự khiến không ít người đặt câu hỏi về sức khỏe và cam kết của nữ ca sĩ lần này. Tuy nhiên, bên cạnh tranh cãi, nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ sự ủng hộ và mong chờ màn thể hiện của Bảo Anh.

Ngoài ra, bài đăng xác nhận tham gia chương trình của Phương Ly cũng nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" từ khán giả, cho thấy sức hút cá nhân và sự mong đợi dành cho nữ ca sĩ này.

Em xinh "say hi" được biết đến là phiên bản dành cho nghệ sĩ nữ, kế thừa format và được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút không kém phiên bản Anh trai "say hi" từng gây sốt. Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa đầu tiên của Em xinh "say hi" sẽ quy tụ tổng cộng 30 nghệ sĩ nữ tham gia tranh tài.

Em xinh "say hi" dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 31/5, hứa hẹn mang đến một mùa hè bùng nổ cho khán giả truyền hình. Chương trình sẽ là cuộc tranh tài hấp dẫn của 30 nghệ sĩ nữ tài năng. Ê-kíp sản xuất Em xinh "say hi" do MC là Trấn Thành đảm nhận vai trò dẫn dắt, giám đốc âm nhạc là JustaTee, đạo diễn sân khấu là Vương Khang.