'Em xinh' được đề cử giải thưởng cùng G-Dragon, BlackPink là ai?

(VTC News) -

Ca sĩ Han Sara vừa được Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum) lựa chọn là một trong các ứng cử viên của giải thưởng "Nữ ca sĩ triển vọng dẫn dắt năm 2026", dành riêng khu vực Việt Nam (Vietnam Category).

Đáng chú ý, cô được đề cử cùng dàn nghệ sĩ đình đám như G-Dragon, Jisoo, Jennie, Rosé (BlackPink)...

Han Sara lọt vào đề cử giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2026.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín tại Hàn Quốc, hiện đi tới mùa giải thứ 24. Chương trình nhằm tôn vinh những thương hiệu, nghệ sĩ và cá nhân có sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia.

Kết quả giải thưởng được xác định thông qua khảo sát người tiêu dùng toàn cầu, do Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc chủ trì.

Chia sẻ về vinh dự này, Han Sara tâm sự: “Tôi biết ơn khi được đề cử tại giải thưởng lớn và uy tín đến từ quê hương của mình. Thời gian qua, tôi học được cách sống thật, hát thật và yêu nghề hơn bao giờ hết.

Được công nhận ở Hàn Quốc - nơi mình sinh ra trong khi đang hoạt động tại Việt Nam là niềm tự hào đặc biệt mà tôi muốn dành tặng cho tất cả ai đã tin tưởng và yêu thương mình”.

Han Sara được chú ý sau chương trình "Em xinh say hi".

Han Sara sinh năm 2000 tại Seoul, Hàn Quốc, tới Việt Nam sinh sống từ lúc 10 tuổi. Năm 2017, cô được chú ý khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, từ đây bước chân vào làng nhạc Việt.

Nhờ cuộc thi, nữ ca sĩ trình làng một số dự án âm nhạc như Vì yêu là nhớ, Tớ thích cậu, Đếm cừu… tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Sau đó, cô có quãng thời gian vắng bóng và dần trở lại với với các dự án mới cách đây không lâu.

Năm 2024, Han Sara thông báo trở thành nghệ sĩ độc quyền của công ty giải trí +84 Entertainment. Đây là bước ngoặt cho sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Hàn sau một thời gian im ắng.

2025 là một năm đáng nhớ đối với Han Sara. Mở màn bằng hành trình Em xinh say hi, giọng ca Gen Z có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân trong chuỗi chương trình thực tế đang gây sốt.

Han Sara kịp để lại dấu ấn trong những màn trình diễn Red flag, I’ll be there… cùng kỹ năng nhảy vượt trội so với các em xinh khác. Tại concert Em xinh say hi chặng Hà Nội, cô được bình chọn là nghệ sĩ có màn trình diễn dance battle nổi bật nhất.

Sau chương trình, nữ ca sĩ ra mắt E.P Unfrozen và mini concert cùng tên. Qua loạt sản phẩm âm nhạc đậm chất Gen Z, Han Sara mang đến hình tượng nghệ sĩ trẻ dám thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tự do thể hiện bản sắc riêng.