Đường TP.HCM ngập nửa mét sau trận mưa lớn

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 18h30 ngày 10/8, bầu trời TP.HCM bất ngờ đổ mưa như trút, kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Nước mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường ở Phường An Nhơn, phường Gò Vấp nhanh chóng chìm sâu trong biển nước.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu.

Tại phường Thủ Đức, đường Tô Ngọc Vân ngập sâu tới gần nửa bánh xe máy, dòng nước cuồn cuộn đổ về các hẻm khiến nhiều người không thể di chuyển. Ở khu Thảo Điền, từng tốp người chật vật dắt xe máy qua biển nước, mặt đường gần như biến mất dưới làn nước đục ngầu.

Đường Phan Văn Chiêu và Phan Văn Hớn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Anh Nguyễn Hà An (ngụ TP.HCM) cho biết: “Ngập khắp nơi, tôi không dám chạy, phải dắt xe một hồi lâu, nước tràn cả vào ống pô, không biết khi nào mới về tới nhà”.

Khu vực Thảo Điền ngập trong biển nước sau cơn mưa lớn.

Theo quan sát, tại đường Ung Văn Khiêm (gần cầu Sài Gòn), nước ngập sâu tới nửa mét, xe cộ xếp hàng dài bất động. Nhiều người phải dầm mình trong nước để đẩy xe qua đoạn ngập. Một số tài xế chật vật dắt xe thoát khỏi biển nước, loay hoay khởi động do xe bị ngập nước chết máy.

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh - vốn là “điểm đen” về ngập lụt - cũng bị nước bao phủ, tuy mức ngập nhẹ hơn nhưng vẫn gây khó khăn cho hàng trăm phương tiện lưu thông giờ tan tầm.

Nước ngập gần lút bánh xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Mực nước dâng cao hết bánh xe, khiến nhiều phương tiện bị chết máy.

Không chỉ gây cản trở giao thông, những tuyến đường ngập sâu còn tiềm ẩn nguy hiểm khi nước chảy xiết, che khuất ổ gà và các nắp cống. “Chỉ cần sơ ý là có thể bị té ngã hoặc cuốn trôi đồ đạc”, một người dân cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, nguyên nhân mưa lớn là do gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình, kết hợp hội tụ gió trên cao gây nhiễu động. Vùng mây dông phát triển liên tục, gây mưa kèm dông, sét ở nhiều khu vực TP.HCM. Lượng mưa phổ biến từ 8-40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-7 và ngập úng cục bộ.