Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến đêm dịp cận Tết Nguyên đán

Chị Phạm Minh An, 28 tuổi, lái xe từ cơ quan ở quận Thanh Xuân để về nhà mắc kẹt giữa dòng xe trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy. Chị An cho biết, những ngày cận Tết, đường phố liên tục xảy ra ùn tắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của chị cũng như mọi người. "Tắc đường những ngày cận Tết trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với tôi mà còn cả với người dân Thủ đô", chị An chia sẻ.