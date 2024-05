Dừng chờ đèn đỏ trên Quốc lộ 5, ô tô bị xe đầu kéo tông lật ngang

(VTC News) -

Tối 26/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trên Quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim thành xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Cụ thể, khoảng 14h50 cùng ngày, tại Km64+590 Quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, Hải Dương), xe ô tô đầu kéo BKS 15C-056.65 kéo theo rơ moóc 15R-050.41 do anh Phùng Ngọc Quang (SN 1992, trú xã Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định) cầm lái đi hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm vào phía sau xe ô tô BKS 15C-396.16 đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Beat Hải Dương)

Xe ô tô do chị Phạm Thị Hướng (SN 1985, trú phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) làm tài xế. Ngồi trên ghế phụ của xe có cháu Nguyễn Viết Hiệp (SN 2004, cùng trú địa chỉ với chị Hướng).

Xe ô tô đầu kéo đẩy xe ô tô của chị Hướng lật ngang và va chạm với xe mô tô BKS 34B4-307.61 do anh Cao Đặng Công Nguyên (SN 1999, trú ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) chở vợ là chị Vũ Thị Mỹ Ninh (SN 1998).

Vụ tai nạn khiến 3 xe hư hỏng thiệt hại tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, anh Phùng Ngọc Quang lái xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, anh Quang, anh Nguyên không vi phạm.

Cách đây gần 2 tuần, ngày 13/5, trên đường ĐT.741, đoạn qua huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 4 ô tô hư hỏng nặng, 1 người chết và 3 người bị thương. Nạn nhân tử vong là tài xế xe tải Lê Nhựt M. (29 tuổi, quê Bạc Liêu). Ba người bị thương gồm 1 người trên xe tải, tài xế xe khách và 1 hành khách.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định do tài xế xe container không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Kết quả test nhanh, 3 tài xế trên 3 xe đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn.