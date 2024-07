Đừng bỏ vỏ chanh vì hàng chục lợi ích tốt cho sức khỏe

(VTC News) -

Chanh là loại trái cây họ cam quýt phổ biến, cùng với bưởi, chanh và cam. Nhiều nghiên cứu cho thấy vỏ chanh có lợi ích cho sức khỏe vì chứa chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa.

Giá trị dinh dưỡng cao

Vỏ chanh chứa một lượng lớn chất xơ và vitamin C, cung cấp 9% giá trị hàng ngày chỉ trong 1 thìa canh (6 gam). Ngoài ra, nó còn chứa một lượng nhỏ canxi, kali và magiê. D-limonene, một hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của chanh, cũng được tìm thấy trong vỏ và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Hỗ trợ bảo vệ răng miệng

Sâu răng và nhiễm trùng nướu là những bệnh răng miệng phổ biến do vi khuẩn như Streptococcus mutans gây ra. Vỏ chanh có chứa chất kháng khuẩn có thể ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn hợp chất trong vỏ chanh có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ và chống lại các vi khuẩn gây bệnh răng miệng thông thường một cách hiệu quả.

Vỏ chanh rất tốt cho sức khoẻ.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Vỏ chanh có nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm D-limonene và vitamin C. Việc hấp thụ các chất chống oxy hóa flavonoid như D-limonene có liên quan đến giảm nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Kháng khuẩn và kháng nấm

Vỏ chanh có thể có một số đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy loại vỏ này đã gây hại đáng kể và làm giảm sự phát triển của vi khuẩn kháng kháng sinh.

Ngoài ra, chiết xuất vỏ chanh có tác dụng chống lại loại nấm kháng thuốc gây nhiễm trùng da.

Tăng cường miễn dịch

Chiết xuất vỏ chanh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch do hàm lượng flavonoid và vitamin C. Theo một nghiên cứu kéo dài 15 ngày cho cá dùng vỏ chanh khử nước, phản ứng miễn dịch được cải thiện. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định 1–2 gam vitamin C mỗi ngày làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian của bệnh cảm lạnh thông thường: 8% ở người lớn và 14% ở trẻ em. Vitamin C cũng tích lũy trong thực bào, một loại tế bào tiêu hóa các hợp chất có hại.

Nên sử dụng vỏ chanh vì nó mang lại nhiều lợi ích tốt.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì đều là những yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim. Trong khi đó, các hợp chất như flavonoid, vitamin C và pectin – chất xơ chính trong vỏ chanh – có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đánh giá của 14 nghiên cứu trên 344.488 người cho thấy mức tăng trung bình 10 mg flavonoid mỗi ngày giúp giảm 5% nguy cơ mắc bệnh tim.

Có đặc tính chống ung thư

Vỏ chanh có thể có một số đặc tính chống ung thư. Ví dụ, hấp thụ flavonoid có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư và vitamin C có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào bạch cầu, giúp loại bỏ các tế bào ung thư đột biến.

D-limonene cũng có thể có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là chống ung thư dạ dày.

Có thể điều trị sỏi mật

Một số nghiên cứu cho thấy D-limonene có thể giúp điều trị sỏi mật – cặn cứng có thể phát triển trong túi mật. Trong một nghiên cứu ở 200 người bị sỏi mật, 48% những người được tiêm dung môi D-limonene đã biến mất hoàn toàn sỏi mật.