Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV 'nói ngắn, nói đúng, nói trúng' điều Nhân dân mong

Những ngày này, tại Tây Ninh, các hội nghị góp ý cho Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng diễn ra sôi nổi. Từ cán bộ, đến công nhân, nông dân... đều có thể tiếp cận bản dự thảo, bàn luận và gửi ý kiến góp ý của mình.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, việc công bố toàn văn dự thảo Văn kiện để Nhân dân góp ý là một bước tiến trong tư duy lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, cầu thị và tôn trọng Nhân dân.

Văn kiện nói đúng điều dân mong Theo bà Hương, điều dễ nhận thấy nhất là Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được biên soạn với tinh thần “nói ngắn, nói đúng, nói trúng”.

Nếu như trước đây, văn kiện thường dày đặc khái niệm hàn lâm, khiến cán bộ cơ sở và người dân khó theo dõi, thì nay ngôn từ được giản lược, cô đọng và dễ tiếp cận.

“Cái hay là Đảng nói bằng ngôn ngữ của cuộc sống. Những mục tiêu không còn chung chung, mà cụ thể, rõ ràng, có lộ trình và giải pháp. Khi văn kiện dễ hiểu, người dân mới thấy mình trong đó, mới có thể bàn, góp và cùng làm được”, bà Hương nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh.

Từ thực tế Tây Ninh, bà Hương nhận thấy, nhân dân đặc biệt quan tâm đến những nội dung rất gần gũi. Từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong hành chính và sản xuất, chăm lo an sinh xã hội, đến nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, gìn giữ bản sắc vùng đất Nam Bộ.

“Những điều người dân đang nghĩ, đang làm đều được phản ánh trong văn kiện. Khi Đảng nói đúng điều dân mong, việc tuyên truyền, vận động sẽ thuận lợi hơn, tạo được niềm tin và đồng thuận xã hội”, bà đánh giá.

Điểm mới và tiến bộ nhất của văn kiện Đại hội XIV chính là tính thực tiễn và hành động. Văn kiện không chỉ nêu đường hướng, mà còn thể hiện rõ “làm thế nào, bắt đầu từ đâu”.

Nếu như trước đây thường nói nhiều về lý luận, khái niệm, lần này, văn kiện thể hiện rất rõ tinh thần hành động, bám sát thực tế đời sống. Các vấn đề dân sinh, kinh tế, an ninh, đối ngoại, hội nhập... đều được cụ thể hóa, dễ đi vào thực hiện.

Ngay sau khi Trung ương công bố dự thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã tham mưu ban hành kế hoạch triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến nhân dân. Hệ thống tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc.

Các hội nghị, diễn đàn được tổ chức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng, từ cán bộ hưu trí, doanh nghiệp, trí thức, đến nông dân, công nhân, đoàn viên thanh niên.

“Chúng tôi yêu cầu các cấp ủy phải chọn cách làm phù hợp để người dân thật sự hiểu, thật sự nói được điều mình nghĩ. Việc tổng hợp ý kiến phải trung thực, phản ánh đúng tâm tư, kỳ vọng của dân, không được hình thức, không chọn lọc theo ý chủ quan”, bà Hương cho biết.

Đặc biệt, Tây Ninh còn ứng dụng nền tảng số trong lấy ý kiến. Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, báo chí địa phương đều trở thành kênh để người dân gửi ý kiến trực tiếp.

“Muốn lắng nghe dân thì phải đến gần dân hơn. Đến gần không chỉ bằng hội nghị, mà bằng công nghệ, bằng mạng xã hội, bằng những kênh mà người trẻ đang dùng. Có như thế, tiếng nói của dân mới phong phú, thực chất và kịp thời”, bà nói thêm.

Nhiều ý kiến tâm huyết, đồng thuận cao Thực tế, ở nhiều chi bộ cơ sở, không khí góp ý rất sôi nổi. Có nơi, người dân đề xuất cụ thể những chính sách cần đổi mới trong nông nghiệp, trong giáo dục, trong cải cách thủ tục hành chính.

Có đảng viên trẻ góp ý cách trình bày văn kiện, đề nghị bổ sung thêm nội dung về bảo vệ môi trường, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Điều đáng quý là tinh thần trách nhiệm và sự tự tin khi người dân được hỏi ý kiến. Họ thấy mình là một phần của quá trình ra quyết sách.

Tỉnh ủy Tây Ninh tham mưu ban hành kế hoạch triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo các Văn kiện Đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, việc lấy ý kiến Nhân dân lần này không chỉ nhằm hoàn thiện văn kiện, mà còn là bước thực hành dân chủ sâu sắc trong đời sống chính trị của đất nước. Khi người dân được nói, được phản hồi, được ghi nhận, đó là dân chủ thực sự. Và khi dân chủ được phát huy, niềm tin của dân với Đảng càng bền chặt hơn.

Theo bà, kết quả bước đầu từ Tây Ninh cho thấy người dân đồng thuận rất cao với những mục tiêu lớn mà văn kiện đặt ra, nhất là khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và hạnh phúc.

Cái được lớn nhất của đợt lấy ý kiến lần này là tạo được đồng thuận xã hội. Người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng, thấy tiếng nói của mình có giá trị. Khi ý Đảng hợp lòng dân, thì đó chính là sức mạnh lớn nhất để đất nước phát triển bền vững.

Bà Hương cho rằng, tinh thần cởi mở, dân chủ trong xây dựng văn kiện cần tiếp tục được duy trì trong suốt quá trình tổ chức thực hiện sau Đại hội.

“Một văn kiện dù hay đến đâu mà không được đưa vào cuộc sống thì vẫn chưa trọn vẹn. Điều quan trọng là biến lời nói thành hành động, chủ trương thành kết quả cụ thể, để dân thực sự cảm nhận được sự đổi thay”, bà Hương nhấn mạnh.