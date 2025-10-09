Chính phủ Mỹ đóng cửa: Nhân viên không lưu nghỉ việc, hoãn hàng nghìn chuyến bay

(VTC News) -

Tính đến 17h30 ngày 8/10 (giờ địa phương) có gần 3.000 chuyến bay tiếp tục bị hoãn và trong hai ngày trước đó, cũng có tổng cộng 10.000 chuyến bay gặp tình trạng tương tự. Ngoài ra, có hàng nghìn chuyến bị chậm trễ, do ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Theo FAA, một số chuyến bay tại sân bay Ronald Reagan Washington cũng buộc phải dừng bay do lưu lượng hàng không giảm.

Hàng không Mỹ lao đao vì chính phủ đóng cửa. (Ảnh: Bloomberg)

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy phát biểu trên chương trình "Will Cain Show" của Fox News: "Theo truyền thống, có khoảng 5% sự chậm trễ là do vấn đề nhân sự tại tháp điều khiển của chúng tôi. Nhưng trong vài ngày gần đây, con số này lên tới 53%. Thông điệp của tôi gửi đến nhân viên kiểm soát không lưu làm việc cho DOT là hãy đến làm việc - các bạn có công việc phải làm".

Những vấn đề liên quan đến nhân viên kiểm soát không lưu trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa xuất hiện sớm hơn lần dừng cấp vốn lớn gần đây nhất vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Vấn đề cốt lõi là nhân viên kiểm soát không lưu đang rất bất bình và họ phản đối việc đóng cửa chính phủ, vì họ có thể không được trả lương", ông Duffy cho hay.

Hôm 8/10, Thống đốc bang Maryland Wes Moore và nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng đóng cửa sân bay quốc tế Baltimore-Washington và lưu ý nhân viên kiểm soát không lưu cùng nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA) đang làm việc mà không được trả lương.

Đảng viên đảng Dân chủ Kwiesi Mfume kêu gọi ban hành luật bổ sung để tiếp tục trả lương cho nhân viên kiểm soát không lưu trong thời gian chính phủ đóng cửa.

"Mọi người đang bắt đầu lo lắng về việc đi máy bay và chúng ta, với tư cách là một quốc gia, không thể để đất nước rơi vào tình trạng đó", ông Mfume nói.

Hiện tại, có khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và khoảng 50.000 nhân viên Cục An ninh Vận tải vẫn phải đi làm trong thời gian chính phủ đóng cửa, nhưng họ không được trả lương. Các nhân viên kiểm soát không lưu dự kiến ​​sẽ nhận một phần lương vào ngày 14/10 cho phần công việc thực hiện trước thời gian chính phủ đóng cửa.