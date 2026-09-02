Du khách quốc tế ‘xuyên không’ nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Anh Misha Sharaev ( 27 tuổi, đến từ Siberia, Nga) chia sẻ: “Tôi không hiểu hết tiếng Việt nhưng tôi lấy tên Việt là Minh Sa. Hôm nay tôi được trải nghiệm ngữ điệu và không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình với hàng ngàn người xung quanh khiến tôi nổi da gà. Tôi cảm nhận được tình yêu nước mãnh liệt của người dân Việt Nam.”