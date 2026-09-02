Du khách quốc tế ‘xuyên không’ nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Người dân Đà Nẵng xếp hàng trải nghiệm ‘Trở về thời khắc thiêng liêng’ (VTV)
Sáng 2/9, tại Công viên APEC, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Đây là chương trình mang đậm ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng sẽ trở thành một cây cầu đặc biệt, kết nối hiện tại với quá khứ, giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn những giá trị của lịch sử.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Đà Nẵng khi có rất nhiều du khách quốc tế từ các nước như Nga, Pháp, Ý, New Zealand... hào hứng tham gia trải nghiệm.
Một nữ du khách người New Zealand biết nói tiếng Việt xúc động trong khoảnh khắc âm thanh và không gian lịch sử vang lên trong công nghệ thực tế ảo (VR). Nữ du khách được hoà cùng dòng người, ngước nhìn lên lễ đài lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, .
Nhiều du khách đến từ Ý, Pháp...dù không cùng chung ngôn ngữ mẹ đẻ, dòng chảy lịch sử đầy tự hào vẫn truyền đi một năng lượng kỳ diệu.
Anh Misha Sharaev ( 27 tuổi, đến từ Siberia, Nga) chia sẻ: “Tôi không hiểu hết tiếng Việt nhưng tôi lấy tên Việt là Minh Sa. Hôm nay tôi được trải nghiệm ngữ điệu và không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình với hàng ngàn người xung quanh khiến tôi nổi da gà. Tôi cảm nhận được tình yêu nước mãnh liệt của người dân Việt Nam.”
Nhiều nhóm bạn trẻ nước ngoài hòa cùng không khí trang nghiêm.
Nhằm tri ân tình cảm của bạn bè quốc tế, Ban tổ chức đã trao tặng các du khách những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa như khăn choàng cổ, chiếc áo có in tên chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” hay bản sao Tuyên ngôn Độc lập.
Một trải nghiệm đặc biệt với em bé mang hai dòng máu Việt - Pháp khi được “trở về” khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945 bằng công nghệ VR. Kết thúc hành trình, em còn nhận được món quà nhỏ mang đậm dấu ấn lịch sử.
Những du khách quốc tế không giấu nổi sự bất ngờ và thích thú, liên tục mỉm cười ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.
15 vị khách nhận được nhiều phần quà lưu niệm khi may mắn trải nghiệm của chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” vào lúc 14h ngày 2/9, thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 81 năm trước tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ đơn thuần là một sự kiện kỷ niệm lịch sử, mà còn trở thành chiếc cầu nối văn hóa đặc biệt, giúp xóa mờ khoảng cách địa lý, mang đến cho bạn bè quốc tế một góc nhìn sâu sắc hơn về giá trị của Độc lập - Tự do mà dân tộc Việt Nam luôn trân trọng.
Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Đà Nẵng.
Đơn vị phối hợp gồm:
1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)
2. Ủy ban nhân dân Phường Hải Châu, TP Đà Nẵng
3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng
4. Hội Sinh viên Việt Nam TP Đà nẵng
Đơn vị đồng hành, hỗ trợ gồm:
1. Tập đoàn Vingroup
2. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk
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