Dự báo tình hình nắng gắt và mưa giải nhiệt trong 10 ngày tới tại Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày cho các vùng miền trên cả nước, từ đêm 17/6 đến 27/6.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 - 48 giờ tới ở Bắc và Trung Bộ

Ngày 17/6, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: TP Nam Định 38,1 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 38,2 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,4 độ C, TP Vinh (Nghệ An) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6 độ C.

Bình Định đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong 10 ngày tới, Bắc và Trung Bộ tiếp tục có những ngày nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La không xảy ra nắng nóng diện rộng) và từ Bình Định đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội

Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội duy trì ít mây, thời tiết nắng nóng gay gắt trong các ngày 18-22/6, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39 độ C. Trong đó, đỉnh điểm hai ngày 20/6 và 21/6, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này là 39 độ C, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Ngày 23/6-26/6, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô giảm khoảng 2 độ C so với ngày 22/6, trời có mây kèm mưa rào và dông.

Dự báo tình hình nắng nóng và mưa dông trong 10 ngày tới tại Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết từ đêm 17/6 đến ngày 19/6

Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặt biệt gay gắt.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong đó, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết từ đêm 19/6 đến ngày 27/6

Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng 22/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm, nắng nóng ban ngày xu hướng giảm dần.

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, từ khoảng chiều tối và tối 20-23/6, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khả năng mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, khoảng chiều tối và tối 21/6-25/6 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.