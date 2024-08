Dự báo thời tiết tháng 8: Bắc Bộ, Nam Bộ nhiều ngày hứng mưa, có đợt mưa to diện rộng

(VTC News) -

Video: Trắng đêm giữa mênh mông biển nước ở ngoại thành Hà Nội

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước trong tháng 8/2024 và cảnh báo các đợt mưa lớn sẽ tiếp diễn ở Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 7/2024, Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông. Các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng xảy ra từ 2-3/7 và 15-19/7 ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó ngày 18-19/7, mưa lan ra toàn miền Bắc.

Từ 23-24/7 và từ 29-31/7, khu vực này mưa lớn trên diện rộng. Đợt mưa ngày 29-31/7 khả năng kéo dài sang những ngày đầu tháng 8/2024 và đang được cơ quan khí tượng theo dõi.

Tại Bắc và Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to vào các ngày từ 15-18/7. Nam Trung Bộ ít mưa hơn, xen kẽ có một số ngày mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày mưa rào và dông rải rác, có ngày mưa vừa, mưa to.

Trong tháng 8/2024, miền Bắc nhiều ngày hứng mưa to diện rộng. (Ảnh: Quốc Anh)

Tháng 7/2024, tổng lượng mưa hầu khắp các khu vực trên cả nước ở ngưỡng cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-60%, có nơi cao hơn. Trong đó, một số nơi ở nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Trung Bộ mưa cao hơn từ 80-120%. Một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%.

Trên cả nước, một số trạm khí tượng đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ.

Trong đó, 13 tỉnh, thành có tổng lượng mưa tháng 7/2024 vượt giá trị lịch sử. Có thể kể đến như, tổng lượng mưa tháng 7/2024 ghi nhận ở Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) là 950,4mm, vượt lịch sử 900,9mm từng ghi nhận vào năm 2015.

Tổng lượng mưa trong tháng ở Sơn La quan trắc được 598,5mm, vượt kỷ lục 521,1mm của năm 1994; hay ở Chi Nê (Hoà Bình) với TLM 682,2mm trong tháng 7/2024 cũng vượt giá trị lịch sử 663mm ghi nhận của tháng 7/1997...

Dự báo tháng 8/2024, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó có thể xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa dông tại các khu vực khả năng theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở Bắc Bộ trong tháng này mức xấp xỉ (cao hơn 5-10%), Trung Bộ ở mức phổ biến thấp hơn 15-30%, Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ (thấp hơn 5-10%)

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, tháng 7/2024, trên Biển Đông đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2 có tên quốc tế Prapiroon. Sáng 22/7, sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 2 mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Sáng sớm 23/7, sau khi di chuyển vào vùng biển ven bờ khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ bão số giảm nhanh, xuống cấp 8-9, giật 2 cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong tháng 8/2024, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, nắng nóng có thể tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ nhưng cường độ không quá gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm.

"Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tại Bắc Bộ và Trung Bộ, thời kỳ này tiếp tục xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao", cơ quan khí tượng cảnh báo.