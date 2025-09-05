Dự báo thời tiết ngày 5/9: Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay (5/9), TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo mưa cường suất lớn vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ.

Hai ngày 5-6/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng. Trong đó, Bắc Bộ ngày 5/9 có nơi nắng nóng.

Trong ngày khai giảng 5/9, Hà Nội vẫn nắng nóng giữa tiết trời mùa thu, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 36°C.

Hôm nay, Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 6/9 đến ngày 14/9, cơ quan khí tượng cho biết, Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 9-14/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng 9-12/9, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa chủ yếu vào chiều tối và tối.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, tối mưa rào và dông rải rác, thời kỳ từ đêm 6-7/9 cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ 8/9 mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Riêng cao nguyên Trung Bộ từ đêm 6-7/9 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí lúc 1h ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 113,5-114,5 độ Kinh Đông.

Ngày và đêm 5/9, vùng biển từ TP Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 5/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.