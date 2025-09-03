Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc, miền Trung xuất hiện mưa lớn trở lại

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 3/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 2/9 đến 3h ngày 3/9 có nơi trên 80mm như: Ia Broãi (Gia Lai) 115,6mm; trạm đập thủy điện Đăk Sin 1 (Lâm Đồng), trạm Thạnh Bắc (Tây Ninh) 86,4mm…

Dự báo ngày và đêm 3/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Hình thái thời tiết này duy trì trong ngày 4/9.

Chiều tối và tối 3/9, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 90mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, hai miền Bắc và Trung xuất hiện mưa to cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Từ nay đến 4/9, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện mưa rào và dông nhưng chỉ ở vài nơi.

Ngày 4/9, Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.-

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 4/9 đến ngày 12/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa rào và dông vài nơi. Khoảng đêm 5-7/9 và từ 9-12/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn về chiều tối và tối.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có vị trí lúc 1h ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc, 111,5-112,5 độ Kinh Đông. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 3/9, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 3/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.