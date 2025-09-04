Dự báo thời tiết ngày khai giảng 5/9 trên cả nước

(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày khai giảng 5/9

Sáng mai 5/9 diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026, tất cả các cơ sở giáo dục cùng tổ chức và kết nối trực tuyến. Đây cũng là năm học đầu tiên cả nước thực hiện vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra nhận định thời tiết cả nước trong ngày này.

Cụ thể, Bắc Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 24-35°C, có nơi trên 35°C. Trong đó, Hà Nội ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ 26-36°C.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dao động 24-34°C, có nơi vượt 34°C.

Thời tiết cả nước tương đối thuận lợi trong buổi sáng diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. (Ảnh minh họa)

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, nhiệt độ 20-31°C.

Nắng gián đoạn cũng xuất hiện ở Nam Bộ trong ngày 5/9, tuy nhiên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động 23-33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ trong ngày 24-33°C.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 4/9, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai khi những giờ tới, địa phương này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy 10-30mm, có nơi trên 70mm: Đak Đoa, Ia Băng, Ia Hiao, phường An Phú, Al Bá, Ayun, Bình Hiệp, Bờ Ngoong, Chư Prông, Chư Sê, Cửu An, Đak Rong, Đak Sơmei, Ia Dreh, Ia Hrú, Ia Tôr, Ia Tul, Kim Sơn, Kon Chiêng, Krong, Lơ Pang, Mang Yang, Phú Thiện, Phú Túc, Sơn Lang, Uar, Vĩnh Thạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 4/9, ngày 5/9/2025

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.