Dự báo thời tiết ngày 30/1: Miền Bắc xuất hiện mưa phùn và sương mù

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 30/1/2026

Ngày 30/1, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Trưa chiều trời nắng ấm, nhiệt độ tăng nhanh.

Trái với thời tiết ở các khu vực trên, sau chuỗi ngày nắng ấm, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa ở một vài nơi, gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, đặc biệt khu vực đèo núi. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 30/1, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa phùn và sương mù. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Đêm 30/1 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, rét về đêm và sáng.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét sau khi chịu tác động của đợt không khí lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C

Ngoài ra, ngày 30/1, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng ráo. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì chuỗi ngày mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, trong đó, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.