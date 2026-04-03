Dự báo thời tiết ngày 3/4: Miền Bắc chuyển mưa lớn, miền Trung nắng nóng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, từ ngày 3/4, khối không khí lạnh cường độ yếu nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam, gây mưa rào và dông rải rác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) trong khoảng thời gian từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4.

Lượng mưa dao động 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm.

Ngày 3/4, miền Bắc chuyển mưa lớn.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ngày 3-4/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Nắng nóng ở các khu vực trên ó khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia lưu ý.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/4/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, chiều tối, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Miền Đông nắng nóng diện rộng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, miền Đông 35-36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.