Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc kèm mưa đá và sấm sét

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ ngày mai 3/4, không khí lạnh sẽ nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam. Từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) tái diễn mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ mưa to trên 40mm.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong mưa dông khả năng xuất hiện các thiên tai đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi Bắc Bộ sắp mưa dông thì ngày 3-4/4, Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí chỉ dao động 40-45%.

Cũng trong hai ngày này, miền Đông Nam Bộ duy trì trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí cũng chỉ 45-50%.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, nhận định thời tiết trong tháng 4/2026 trên cả nước, bà Nguyễn Thanh Hoa - Dự báo viên phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh tuy vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ nén rãnh áp thấp gây nên những đợt mưa dông chuyển mùa tại miền Bắc, nguy cơ đi kèm một số hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên cả nước cũng sẽ xuất hiện những đợt mưa dông diện rộng nhưng tập trung chính ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

"Trong tháng 4 cũng ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, đáng chú ý, nắng nóng trong tháng 4/2026 sẽ gia tăng hầu khắp trên cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính ở một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hoá đến TP Huế và Nam Bộ.

Nền nhiệt độ ở các khu vực này cũng được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5-2,5°C. Các khu vực khác trên cả nước mức nhiệt độ chỉ cao hơn từ 0,5-1,5°C", bà Hoa nói.

Mức nhiệt cao hơn nhưng theo bà Hoa, lượng mưa tháng lại có xu hướng thiếu hụt tại nhiều nơi như tại Bắc Bộ, nơi có nền nhiệt cao thì lượng mưa tháng sẽ thấp hơn khoảng 30-60mm trong tháng; các khu vực còn lại thấp hơn từ 15-40mm.