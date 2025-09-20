Dự báo thời tiết ngày 20/9: Bắc Bộ trời nắng trước khi liên tiếp hứng mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/9/2025

Ngày 20/9, thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái khá ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan.

Thời tiết phổ biến ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị là mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và sản xuất nông nghiệp. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ dao động 32-35°C.

Dự báo thời tiết ngày 20/9, miền Bắc nắng, nhiệt độ cao nhất 32-35°C. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một số nơi. Đến chiều tối và tối, khu vực này hứng mưa rào và dông rải rác. Người dân cần lưu ý khi di chuyển lúc chiều tối, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp dễ xảy ra ngập úng.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng.

Trong các cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

Từ đêm 21-23/9, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 25-27/9, khu vực này khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Thanh Hóa đến TP Huế cũng hứng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trong các ngày 22-23/9, tuy nhiên tập trung chủ yếu về chiều tối. Từ ngày 25-27/9, các địa phương này có thể đón mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/9/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C.Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.