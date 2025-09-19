Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng nay (19/9), bão Ragasa hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines.

Ngày 23/9, bão Ragasa có thể đổ bộ Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta trong khoảng thời gian từ 24-26/9.

Lúc 7h, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ragasa ở vị trí 16,8°N–130,1°E, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, khả năng mạnh lên.

Khoảng 7h ngày 21/9, bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng hướng Tây Bắc, tốc độ 10km/h, mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16. Vị trí tâm bão ở 18,3°N–128,2°E.

Đến 7h ngày 22/9, bão Ragasa ở vị trí 19,4°N–124,8°E, đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Trong 72 đến 120 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, còn có khả năng mạnh thêm.

Theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn, bão Ragasa có thể đạt cường độ cấp siêu bão (từ cấp 16 trở lên).

Tác động của cơn bão này, từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Ragasa với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Ngoài bão Ragasa sắp vào Biển Đông, hiện bão số 8 Mitag đang hoạt động trên khu vực này và được dự báo sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong 24 giờ tới.

Theo đó, lúc 7h ngày 19/9, tâm bão số 8 Mitag trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Khoảng 7h ngày 20/9, bão số 8 Mitag trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Tây với tốc độ 10-15km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Với các diễn biến và nhận định hiện tại, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, tuy nhiên sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc, vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9.