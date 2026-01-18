Dự báo thời tiết ngày 18/1: Miền Bắc trưa chiều hửng nắng, cao nhất vượt 26°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/1/2026

Ngày 18/1, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Đến trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết các khu vực này tốt lên, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Ngày 18/1, miền Bắc trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 26°C. (Ảnh: Viên Minh)

Ngày 18/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến 19-22°, chiều 23-25°C. Đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ 18-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C, cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/1/2026

TP Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.