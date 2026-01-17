Tin không khí lạnh mạnh mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc chuyển mưa rét

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày mai 18/1 đến ngày 20/1, không khí lạnh suy yếu. Khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về nước ta.

Trên đất liền, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ chiều tối và đêm 20-22/1, Bắc Bộ có mưa. Khoảng từ 21/1, khu vực này trời rét cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 22/1, nhiệt độ giảm sâu hơn, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du trong khoảng 8-11°C, đồng bằng Bắc Bộ 11-13°C.

Từ 22-23/1, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa và dông.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh. (Ảnh: Viên Minh)

Trên biển, từ gần sáng và ngày 21/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Nhận định chi tiết thời tiết các khu vực trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 18-20/1, Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối 20-22/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực này khả năng có mưa, sau mưa vài nơi. Khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, từ 22/1 trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Từ 18-20/1, Trung Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, trong đó, Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng trời rét. Từ đêm 21-22/1, Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh mưa rải rác. Ngày 22-23/1, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào. Từ 24-25/1/2026, thời tiết Trung Bộ ổn định, ít mưa.

Thanh Hóa đến TP Huế sáng sớm và đêm trời rét, từ 22/01 trời rét cả ngày, phía Bắc có nơi rét đậm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa trong khoảng thời gian từ 18-25/1, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Tại Hà Nội, từ 18-20/1 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều tối và đêm 20-22/1, chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên có mưa. Ngày 21-25/1, khu vực này trời rét, có nơi xảy ra rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15°C, cao nhất ban ngày khoảng 16-18°C.

Ngoài ra, nhận định về đường đi của bão Nokaen, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 13h ngày 16/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 11.80N- 128.40E, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

"So với trung bình nhiều năm thì bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng không phải là hiếm. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn thông tin.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h; sau đó sẽ di chuyển chậm chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippines. Do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam, khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 20-21/1.

Chi tiết thời tiết tại khu vực Hà Nội từ 18-25/1: