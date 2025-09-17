Dự báo thời tiết ngày 17/9: Miền Bắc ngày nắng 35°C, đêm và sáng mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 17/9/2025

Dự báo thời tiết hôm nay (17/9), Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông nhưng trên diện hẹp, chỉ rải rác vài nơi. Trong đó, vùng núi, đồng bằng và ven biển đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày, nhiều địa phương ghi nhận sự trở lại của nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, tạo cảm giác oi nóng.

Dự báo thời tiết ngày 17/9, mặc dù ban ngày trời nắng nhưng các tỉnh, thành miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông lúc đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Hà Nội ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-28°C.

TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều về chiều và đêm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to, đi kèm dông lốc và gió giật mạnh.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Từ 22-24/9, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 17/9/2025

TP Hà Nội đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM chiều mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.