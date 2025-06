Dự báo thời tiết ngày 17/6: Mưa dông từ Bắc vào Nam, có nơi mưa rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 16/6, ngày 17/6/2025

Hôm nay 16/6, hình thái thời tiết chủ đạo trên khắp miền Bắc tiếp tục là mưa rào và dông rải rác. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, cục bộ mưa to đến rất to. Các trạm quan trắc ghi nhận lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 50mm như: Pa Ủ (Lai Châu) 72,4mm; Tràng Xá (Thái Nguyên) 54mm; Lạng Giang (Bắc Giang) 52,6mm...

Dự báo thời tiết đêm 16/6 và ngày 17/6, mưa rào và dông vẫn duy trì diện rộng tại Bắc Bộ. Dự báo lượng mưa phổ biến trong khoảng 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đáng chú ý, tại các tỉnh vùng núi, mưa xuất hiện nhiều về đêm với lượng mưa dao động 20-50mm, có nơi mưa to đến rất to vượt ngưỡng 100mm, các sườn núi dốc, vùng đất yếu, dễ xảy ra trượt lở.

Dự báo thời tiết ngày 17/6, hầu hết các khu vực trên cả nước hứng mưa dông, tập trung từ chiều tối đến đêm. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Bên cạnh mưa dông ở Bắc Bộ, chiều tối và tối 16/6, Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hoà Bình, Đắk Nông, đặc biệt các huyện:

Hoà Bình: Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, TP Hòa Bình.

Đắk Nông: Đăk Glong, Đắk Mil, Đắk R'Lấp, Đắk Song, Krông Nô, TP Gia Nghĩa, Tuy Đức.

Mặc dù chiều tối mưa dông nhưng các ngày 17-18/6, Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục đối diện thời tiết nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng kết hợp độ ẩm thấp trong ngày, chỉ số tia UV cao, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Người dân cần bổ sung nước và có các biện pháp che chắn cần thiết khi đi lại, làm việc ngoài trời.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 16/6, ngày 17/6/2025

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, vùng núi đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, phía Nam chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 31-34°C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo ốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.