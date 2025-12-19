Dự báo thời tiết cả nước ngày 19/12: Miền Bắc rét nhất dưới 14°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 19/12/2025

Ngày 19/12, thời tiết hầu hết các khu vực trên cả nước tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và giao thông. Tuy nhiên, ở một số khu vực, đặc biệt là miền Bắc, tình trạng rét sâu về đêm và sáng sớm vẫn tiếp diễn, người dân cần lưu ý giữ ấm và đề phòng các tác động bất lợi đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 19/12, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, lượng mưa không đáng kể, không kéo dài. Vào sáng sớm, một số địa phương có thể xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây hạn chế tầm nhìn, nhất là tại các tuyến đường đèo, khu vực vùng núi cao.

Từ trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất 23-26°C. Tuy nhiên, về đêm và sáng, nhiệt độ duy trì ngưỡng rét, thấp nhất ở Tây Bắc Bộ 14-17°C.

Đông Bắc Bộ cũng có hình thái thời tiết tương tự. Mưa chỉ xuất hiện vài nơi và chủ yếu tập trung vào ban đêm. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong đó, phía Bắc các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 20/12. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, dồn chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 19/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-18°C, phía Nam 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.