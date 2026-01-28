Dự báo thời tiết 28/1: Bắc Bộ sáng rét kèm sương mù, trưa chiều tăng nhiệt

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/1/2026

Ngày 28/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa chỉ xuất hiện rải rác ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Đặc trưng thời tiết trong ngày vẫn là trạng thái rét về đêm và sáng, nhất là tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, nơi xuất hiện rét đậm ở một số nơi.

Sáng sớm, nhiều khu vực có sương mù và sương mù nhẹ, gây hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng nhất định tới hoạt động giao thông, đặc biệt là ở các tuyến đường đèo núi.

Ngày 28/1, miền Bắc trưa chiều hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Việt Nguyễn)

Tuy nhiên, khi bước sang trưa và chiều, mây giảm dần, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng khá nhanh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng sớm và ban ngày tương đối rõ rệt.

Tại TP Hà Nội, sau chuỗi ngày xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn vào ban đêm và sáng sớm, thời tiết ngày 28/1 xu hướng cải thiện rõ rệt. Mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi, chủ yếu với cường độ nhẹ. Buổi sáng sớm vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng sớm phổ biến 15-17°C, trời rét. Tuy nhiên, từ trưa trở đi, mây giảm nhanh, nắng xuất hiện rõ hơn, giúp nền nhiệt tăng lên mức 22-24°C.

Cùng ngày, thời tiết phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ cũng có nhiều nét tương đồng với thời tiết các khu vực trên khi mưa xuất hiện ở một vài nơi, rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, khu Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, miền Đông có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.