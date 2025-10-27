Dự báo thời tiết 27/10: Miền Trung mưa xối xả, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/10/2025

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở miền Bắc. Ngày 27/10, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C.

Thời tiết Hà Nội cũng lạnh về đêm và sáng, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-22°C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, triều cường cao, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 27/10, miền Trung tiếp tục mưa xối xả, nguy cơ ngập lụt nhiều nơi. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Cụ thể, trong 2 ngày 27-28/10, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa 250-450mm, có nơi trên 600mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ.

Đêm 28/10 và ngày 29/10, Quảng Trị đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này còn khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Ngoài ra, trong tối 26/10, lũ trên các sông ở TP Huế, sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên, mực nước các sông khác từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi dao động.

Từ nay đến 29/10, trên các sông ở Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, sông Vu Gia -Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/10/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, TP Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.