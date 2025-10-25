Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Thời tiết Hà Nội những ngày tới cũng phổ biến đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 19-21°C.

Trên biển, từ gần sáng 26/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hoà trong những ngày tới.

Theo đó, từ nay đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và ven biển các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Kôn (Gia Lai), sông Ba (Đắk Lắk) lên mức trên mức BĐ1; sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.