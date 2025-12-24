Dự báo thời tiết 24/12: Miền Bắc ngày nắng 27°C, từ đêm chuyển mưa rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/12/2025

Ngày 24/12, thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến rõ rệt khi ban ngày phổ biến trời nắng, với nhiệt độ cao nhất dao động 23-27°C nhưng từ đêm, không khí lạnh tràn về, khu vực này chuyển mưa rét.

Theo đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong đó, vùng núi phía Bắc của khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, tập trung vào buổi sáng. Từ đêm cùng ngày, khu vực này có mưa, mưa rào, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày 25/12 và 26/12, vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngày 24/12, miền Bắc đón nắng, nhiệt độ cao nhất 27°C. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi Đông Bắc Bộ 10-13°C, có nơi dưới 8°C.

Cũng trong ngày 24/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa rào vài nơi. Từ 25/12, các địa phương này có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Từ ngày 25/12, phía Bắc trời chuyển lạnh.

Các khu vực còn lại trên cả nước duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, từ chiều tối 24/12, Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, thời gian mưa dồn vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, vùng núi và khu Đông Bắc đêm và sáng mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ°C, miền Đông có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.