Dự báo thời tiết 20/1: Hà Nội sáng sớm mưa phùn, sương mù, chiều tối mưa rải rác

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết bật trong ngày 20/1/2026

Một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng tối và đêm 20/1 sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 20/1, Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào buổi sáng, trưa chiều trời nắng. Từ chiều tối cùng ngày, khu vực này mưa rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Từ 21/1 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 20/1, Hà Nội sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Đông Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa vài nơi. Từ chiều tối và đêm 20/1, tác động của không khí lạnh, khu vực này mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ 21/1, nhiệt độ giảm sâu, khu vực này chuyển rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Trong ngày 20/1, tại Hà Nội, sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa vài nơi. Từ chiều tối 20/1 đến 22/1, khu vực này có mưa. Từ 21/1, Hà Nội chuyển rét cả ngày, từ đêm 21/1 đến khoảng 23/1, khu vực này rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14°C.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi. Từ 21/1, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực này có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày mưa rào vài nơi lúc chiều tối, đêm, ban ngày nắng ráo. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/1/2026

TP Hà Nội sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa vài nơi, từ chiều tối mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau mưa vài nơi, từ chiều mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.