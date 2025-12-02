Dự báo thời tiết 2/12: Miền Bắc nắng 27°C trước khi đón đợt không khí lạnh mới

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/12/2025

Ngày 2/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trong đó, đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng gần sáng và sáng 3/12, đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ngày 2/12, miền Bắc tiếp tục nắng hanh. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét cả ngày, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ 13-15°C, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 11°C.

Ngày 2/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to.

Từ đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3 và ngày 4/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm. Mưa vừa, mưa to khả năng kéo dài đến ngày 5/12.

Cũng trong ngày 2/12, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/12/2025

TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, khu Tây Bắc 11-14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trong đó, vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.