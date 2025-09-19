Dự báo thời tiết 19/9: Cả nước nhiều nơi mưa dông, nguy cơ kèm sấm sét, gió mạnh

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 19/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 18/9, mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở các địa phương từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 20h có nơi trên 100mm như: trạm Thủy Điện Đa Nhim (Khánh Hòa) 127,4mm; trạm Chư Ngọc (Gia Lai) 125mm; trạm Bến Cát (TP.HCM) 109mm…

Dự báo ngày 19/9, Thanh Hóa đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo xảy ra mưa lớn, lượng mưa một số nơi có thể vượt ngưỡng 70mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 19/9, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa dông. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển mưa rào và dông rải rác. Thủ đô Hà Nội ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Nam Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, TP.HCM ban ngày mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối mưa tăng cường độ và phạm vi với những cơn mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất có nơi 33°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 19/9/2025

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, Nam Phú Thọ mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, đồng bằng và ven biển mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, phía Nam mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ đêm mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.