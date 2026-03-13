Dự báo thời tiết 13/3: Bắc Bộ hửng nắng trước khi tái diễn mưa phùn và sương mù

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 13/3, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và sáng 14/3, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ tái diễn tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Hình thái mưa phùn có thể kéo dài trong nhiều ngày ở khu vực này.

Ngày 13/3, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ)

Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn trong ngưỡng rét về đêm và sáng. Trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng khoảng 6-8°C, trời ấm áp hơn.

Cũng trong ngày 13/3, các địa phương từ khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông và nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ngày trời nắng. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh..

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/3/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.