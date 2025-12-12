Dự báo thời tiết 12/12: Miền Bắc cao nhất trên 25°C, từ đêm chuyển mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 12/12/2025

Ngày 12/12, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ dao động 15-18°C, có nơi dưới 14°C; Đông Bắc Bộ 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Ban ngày nhiệt độ tăng lên cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Từ đêm 12/12 đến hết ngày 13/12, ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao, Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ và phía Đông tỉnh Sơn La, phía Đông tỉnh Lào Cai mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Từ đêm 12/12, miền Bắc nhiều nơi mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Chiều và đêm 13/12, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ đêm 13/12 đến hết đêm 14/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Từ 13/12, Bắc Bộ trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 13-14/12 rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ đêm 13/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Hà Nội đêm 12/12 và ngày 13/12 mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13/12, khu vực này chuyển rét, có nơi rét đậm.

Cũng trong ngày 12/12, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 18-21°C, Nam Bộ 23-26°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/12/2025

TP Hà Nội mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.