Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 16/4 đến 26/4 cho Hà Nội và cả nước

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 16/4 đến 26/4, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, hôm nay (16/4), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h ở một số địa phương phổ biến rất cao 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 38,3 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 36,1 độ C; Ayunpa (Gia Lai) 37,6 độ C.

Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 38,3 độ C; Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,5 độ C.

10 ngày tới, nhiều nơi trên cả nước nắng nóng, nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Dự báo, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Lào Cai, Yên Bái, từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ 19-20/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Bên cạnh đó, trung tâm dự báo cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới (16-26/4) cho cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Đêm nay và ngày mai (17/4), Hà Nội có mây, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Nền nhiệt dao động thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Từ 17/4 - 25/4:

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16/4 đến ngày 18/4

Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi từ đêm 17-18/4 mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác đêm có mưa vài nơi; ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 18/4 đến ngày 26/4

Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; từ ngày 24/4 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Từ đêm 20-21/4, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 19-20/4, có nắng nóng. Từ đêm 20-21/4 và từ 22-24/4, có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên nắng nóng diện rộng, khoảng ngày 20/4 có nắng nóng cục bộ.

Nam Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt.