Chưa vào hè, miền Bắc đã nắng nóng trên 42 độ C

(VTC News) -

Mặc dù chưa lập hạ nhưng ngày 14/4, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã quan trắc được nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C như: Sông Mã (Sơn La) 41 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 40 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 40,3 độ C...

Trong đó, Yên Châu (Sơn La) ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày là 42,2 độ C. Đây cũng là địa phương có nhiệt độ cao nhất cả nước ngày hôm qua.

Cũng trong ngày 14/4, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ như C: Ayunpa (Gia Lai) 38,6 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38,3 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 37,6 độ C.

Ngày 14/4, Yên Châu (Sơn La) ghi nhận nhiệt độ 42,2 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong nửa đầu tháng 4/2024, nhiệt độ cao nhất ngày ở nhiều địa phương đã vượt giá trị lịch sử ghi nhận trong chưa đầy một thập kỷ trước.

Theo đó, nhiệt độ 40,5 độ C ghi nhận trong ngày 3/4 tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã "xô đổ" kỷ lục 40,4 độ C quan trắc được năm 2016. Hoành Sơn và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng ghi nhận nhiệt độ lần lượt 39,5 độ C trong ngày 1/4 và 39,2 độ C trong ngày 2/4, vượt kỷ lục 39,4 độ C năm 2019 và 38,8 độ C năm 2001.

Biên Hoà (Đồng Nai) ngày 9/4 quan trắc nhiệt độ cao nhất 40 độ C, vượt giá trị lịch sử 39 độ C trong năm 2020.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (15/4), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình là 4 tỉnh ở miền Bắc dự báo nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Hình thái thời tiết này cũng xuất hiện ở vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ. Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Ngày 16/4, nắng nóng gia tăng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ. Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ 18/4 (ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch), miền Bắc nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ở Đông Bắc Bộ tăng mạnh lên ngưỡng trên 35 độ C.

Trong hai ngày đầu tuần, Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, El Nino vẫn duy trì nhưng cường độ suy yếu dần từ nay đến khoảng tháng 6/2024, sau đó khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Năm 2024, nắng nóng đến sớm, số đợt nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Cơ quan khí tượng dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xu hướng gia tăng từ tháng 5-7/2024. Nắng nóng tại Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài đến nửa đầu tháng 5/2024. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khô hạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5/2024. Trung Bộ, khô hạn khả năng xuất hiện và kéo dài trong từ nửa cuối tháng 4-7/2024.