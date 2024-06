Dự báo thời tiết 10 ngày từ đêm 14/6 đến 24/6 cho Hà Nội và cả nước

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn phát đi bản tin mưa lớn ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm 14/6 đến 23/6, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, chiều nay 14/6, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 12h đến 15h ngày 14/6 có nơi trên 30 mm như: Hòn Đất (Kiên Giang) 74.2 mm, Phước Tân (Vũng Tàu) 52.6 mm, Xuân Đông (Tiền Giang) 44.4 mm, Hòa Hiệp (Bà Rịa – Vũng Tàu) 34.0 mm, …

Đêm 14 - ngày 15/6, Bắc Bộ mưa rào, dông, cục bộ mưa to.

Dự báo, từ đêm 14/6 đến sáng 15/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, có nơi trên 150 mm (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng); đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Ngoài ra, từ chiều tối và tối 14/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Chiều và đêm 5/6 ở Nam Bộ mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều 16-21/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung và chiều tối và đêm). Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày (đêm 14 - 23/6) cho cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay 14/6 và ngày mai, Hà Nội có lúc mưa rào, dông, ngày nắng gián đoạn. Nền nhiệt trung bình thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

Từ 15 - 24/6:

Thời tiết Hà Nội từ 15-24/6.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/6 đến ngày 16/6

Bắc Bộ: vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; từ ngày 16/6 mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong đó Nam Bộ từ chiều và đêm ngày 15/6 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 16/6 đến ngày 24/6

Bắc Bộ đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ 17-21/6: vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng.

Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; từ chiều tối và tối ngày 18/6 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.