Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc trời mát dài ngày, có nơi dưới 16 độ C

(VTC News) -

Điểm tin không khí lạnh và thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 30/9/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay (30/9), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng và ngày 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mát. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 29/9 đến 3h ngày 30/9 có nơi trên 60mm như: Tà Tổng (Lai Châu) 101,6mm, Bản Ngần (Hà Giang) 271,8mm, Hóa Thượng (Thái Nguyên) 61,2mm…

Từ nay đến đêm 30/9, Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 40-90mm, có nơi trên 180mm, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hoá 30-60mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn (trên 90mm/6h).

Từ 1/10, mưa lớn giảm nhanh ở Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong những giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện/Thị xã Lai Châu Mường Tè, Nậm Nhùn Hà Giang Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, TP Hà Giang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh Bắc Kạn Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm Thái Nguyên Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, TP Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Võ Nhai Tuyên Quang Sơn Dương, Na Hang, Yên Sơn, Lâm Bình, Hàm Yên

Tin gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên biển và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc nối với cơn bão Krathon lúc 1h có vị trí ở vào khoảng 19.9 độ vĩ Bắc, 122.3 độ kinh Đông.

Trong 24 giờ tới, bão Krathon di chuyển chậm theo hướng Tây hướng về phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày và đêm 30/9, phía Đông của khu vực bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116-120 độ kinh Đông) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, trong đó phía Đông kinh tuyến 118.5 đêm gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 30/9, vùng biển phía Đông của khu vực bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày và đêm 1/10, phía Đông của khu vực bắc Biển Đông (từ kinh tuyến 116-120 độ kinh Đông) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, phía Đông kinh tuyến 118.5 gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ trưa 1/10, trên vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Nhận định hình thế thời tiết trên đất liền Việt Nam từ đêm 2/10 đến ngày 10/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 1-9/10 trời mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi từ 2-4/10 đêm và sáng sớm trời rét.

Từ 3/10, khu vực này sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Bắc Trung Bộ từ đêm 1/10 đến ngày 2/10 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 1-4/10, sáng sớm và đêm trời lạnh.

Trung Trung Bộ từ đêm 1/10 đến ngày 2/10 mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, từ 5-6/10 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 1/10 đến ngày 3/10, Tây Nguyên chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, sau mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.