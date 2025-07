Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bắc và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 3/7

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Chiều tối và đêm 2/7, Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 13h ngày 2/7 đến 3h ngày 3/7 có nơi trên 100mm như: Ba Tiêu (Quảng Ngãi) 133,4mm; Cam Chính (Quảng Trị) 127,4mm; Mường Xén (Nghệ An) 127,2mm; Vĩnh An (Gia Lai) 127mm; Đắk Psi (Quảng Ngãi) 121,8mm; Sông Trà (TP Đà Nẵng) 115mm…

Dự báo, ngày và đêm nay (3/7), Trung Bộ duy trì thời tiết mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm. Thời điểm mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm.

Hôm nay, nhiều nơi trên cả nước vẫn hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Khu vực Nam Bộ dù không mưa dồn dập trên diện rộng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao về mưa lớn cục bộ, nhất là vào chiều tối và tối, một số nơi có thể xuất hiện mưa trên 50mm.

Mưa to cục bộ tiếp diễn ở Trung và Nam Bộ trong ngày 4/7. Trong khi đó, từ hôm nay, mưa lớn giảm dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực này còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ảnh hưởng của mưa kéo dài và mưa to cục bộ trong những ngày qua, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các sườn dốc, ven suối nhỏ ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại một số xã/phường ở Sơn La và Nghệ An.

Sơn La: Púng Bánh, Sốp Cộp, Mường Lạn, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng Sơ, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Mường Bám, Mường Lầm, Mường Lèo.

Nghệ An: Mường Xén, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Hùng Chân, Huồi Tụ, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tam Quang, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương.

Từ đêm 4/7 đến ngày 12/7, thời tiết các vùng trên cả nước có sự phân hoá rõ rệt. Trong khi Bắc và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện hẹp thì Nam Bộ tiếp tục mưa dông lúc chiều tối.

Cụ thể, từ đêm 4-6/7 và thời kỳ 10-12/7, Bắc Bộ mưa mưa rào và dông rải rác, nhưng lượng mưa không lớn như những ngày trước đó, mưa to xảy ra cục bộ. Trong hai ngày 8-9/7, khu vực này đón nắng, trời tạnh ráo, có nơi nắng nóng.

Ngày 4-6/7, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tuy nhiên, mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối. Ngày 7-12/7, khu vực này ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trong thời kỳ dự báo, thời tiết khu vực duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều tối và tối 4-6/7 mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 7-12/7, khu vực này ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay (3/7), buổi sáng tại Hà Nội có lúc xuất hiện mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Từ 4-6/7, mưa rào và dông nguy cơ tiếp diễn tại khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 30-31°C, Buổi đêm thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-27°C.

Ngày 7/7, khu vực này có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, cao nhất 33°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 27°C.

Ngày 8/7, Hà Nội trời tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng, dao động 29-34°C.

Sang ngày 9/7, Hà Nội nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 35°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 29°C.

Từ 10-12/7, khu vực Hoàn Kiếm tiếp tục mưa rào và dông, nhiệt độ giảm, cao nhất 31-32°C, thấp nhất 27-28°C.