Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc hứng thêm đợt mưa lớn, miền Trung nắng nóng

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (17/5), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 16/5 đến 3h ngày 17/5 có nơi trên 50mm như: Yên Nhuận (Bắc Kạn) 72,4mm, Bạch Ngọc (Hà Giang) 69,4mm, Tiên Lương (Phú Thọ) 55,8mm, Minh Bảo (Yên Bái) 54,6mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 92mm, Thanh Xuân (Hà Nội) 86mm, Hùng Vương (Vĩnh Phúc) 54,2mm, thị trấn Lang Chánh (Thanh Hóa) 83,6mm...

Dự báo, từ chiều tối 17/5 đến đêm 18/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, vùng vúi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm. Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc hứng thêm đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Mưa cục bộ có thể xuất hiện trong thời gian ngắn với cường suất lớn, vượt ngưỡng 80mm trong vòng 3 giờ, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và khu vực trũng thấp. Kèm theo mưa, hiện tượng dông lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện bất chợt, đe dọa an toàn tài sản và tính mạng người dân.

Từ 19/5, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong 24 đến 48 giờ tới, các khu vực khác ở Trung Bộ ban ngày trời nắng mạnh với nhiệt độ cao, cục bộ nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng mưa rào và dông xuất hiện ở vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 18/5 đến ngày 26/5, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, Bắc Bộ xuất hiện mưa to đến rất to, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.

Cụ thể, khoảng 22-26/5, mưa vừa và dông tái diễn ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Bắc Trung Bộ, từ khoảng 20-21/5 khả năng có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Tuy nhiên, nắng nóng không kéo dài lâu. Các ngày 22-25/5, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời tiết Trung và Nam Trung Bộ ổn định hơn, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khoảng 20-21/5, phía Bắc khả năng nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 20/5 đến cuối thời kỳ dự báo, các khu vực này chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 17/5, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 31-33°C.

Ngày mai 18/5, mưa dông tiếp diễn ở Thủ đô, nhiệt độ trong ngày dao động ngưỡng 26-31°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 19/5, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng nhẹ lên ngưỡng 33°C, ban đêm nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 25°C, trời mưa rào và dông.

Ngày 20/5, khu vực này tạnh ráo, có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày tiếp tục tăng, phổ biến 26-34°C.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này không duy trì được lâu. Từ ngày 20-26/5, Hà Nội phổ biến mưa dông, nhiệt độ cao nhất giảm về ngưỡng 30-31°C, thấp nhất duy trì 25-26°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 17/5/2025

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đè phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.