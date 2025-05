Tin mưa lớn ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 16/5

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay (16/5), Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 15/5 đến 3h ngày 16/5 có nơi trên 80mm như: Tênh Phông (Điện Biên) 94mm, Nậm Lúc (Lào Cai) 91,2mm, Án Lại (Cao Bằng) 168,6mm, Hồ Ngòi Là (Tuyên Quang) 122,2mm, Quảng Yên (Quảng Ninh) 80,4mm, Cửa Đạt (Thanh Hóa) 141,4mm, Châu Thắng (Nghệ An) 80,4mm…

Ngày và đêm nay (16/5), Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm.

Hôm nay 16/5, miền Bắc cục bộ mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở miền Bắc. Cụ thể:

Tỉnh/Thành phố Huyện Sơn La Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, TP Sơn La, Yên Châu Yên Bái Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình Tuyên Quang Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, TP Tuyên Quang, Yên Sơn Bắc Kạn Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm, TP Bắc Kạn Cao Bằng Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, TP Cao Bằng, Trùng Khánh

Các địa phương khác ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông nhưng trên diện hẹp. Trong đó, Nam Bộ nắng nóng cục bộ.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/5 đến ngày 25/5, cơ quan khí tượng cho biết, mưa rào và dông duy trì Bắc Bộ từ chiều tối 17/5 đến sáng 18/5, vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 19/5, mưa giảm trên toàn vùng và nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực này từ 20/5 với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Khoảng 23-24/5, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác ở Bắc Bộ, có nơi xảy ra mưa to.

Thời tiết Bắc Trung Bộ có nhiều điểm tương đồng với Bắc Bộ khi hứng mưa rào và dông rải rác trong khoảng thời gian từ chiều tối 17/5 đến ngày 18/5, cục bộ mưa to. Từ 19/5, mưa ở khu vực này giảm và khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng từ 20/5.

Nắng nóng diện rộng cũng tái diễn ở Quảng Bình đến Phú Yên từ 20/5.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng 20/5 đến cuối thời kỳ dự báo, các khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 16/5/2025

Hà Nội có lúc mưa rào và dông, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C, phía Nam Sơn La và Hòa Bình 32-34°C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.