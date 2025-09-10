Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón nắng trở lại sau chuỗi ngày mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Ngày và đêm nay 10/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Sau những ngày mưa dông, miền Bắc sắp đón nắng trở lại. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Đặc biệt trong những giờ tới, hàng loạt xã, phường ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc khi mưa lớn liên tục trút xuống.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Hàng, Tủa Sín Chải; Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khoen On, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Pắc Ta, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tân Uyên, Than Uyên, Thu Lũm Điện Biên Phường Mường Lay, Chà Tở, Mường Chà, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Nà Tấu, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, Pu Nhi, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Thầu, Sính Phình, Thanh Nưa Sơn La Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La Lào Cai Bản Lầu, Bảo Hà, Cao Sơn, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, Phong Hải, Phúc Khánh, Việt Hồng, Xuân Quang; Bản Hồ, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Cốc San, Dền Sáng, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Khánh Yên, Khao Mang, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lao Chải, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Xé, Pha Long, Phúc Lợi, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Trịnh Tường, Võ Lao, Xuân Hòa Tuyên Quang Yên Thành, Bắc Quang, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hùng An, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Nấm Dẩn, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Trào, Tân Trịnh, Thàng Tín, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Thịnh, Xín Mần, Xuân Giang Quảng Ninh Ba Chẽ, Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Lương Minh, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Đông Mai, phường Đông Triều, phường Hà An, phường Hiệp Hòa, phường Móng Cái 3, phường Mông Dương, phường Phong Cốc, phường Quang Hanh, phường Quảng Yên, phường Vàng Danh, Quảng Hà, Quảng Tân, Vĩnh Thực

Từ 11/9, mưa giảm dần ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/9 đến ngày 19/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm có, ngày nắng. Trong đó, đêm 11/9, Tây Bắc Bộ và vùng đồng bằng ven biển mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ 12/9 chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 10/9/2025

TP Hà Nội mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.