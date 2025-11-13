Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội rét nhất 14°C, miền Trung mưa lớn trên 700mm

(VTC News) -

Miền Bắc rét diện rộng, miền Trung mưa lớn

Dự báo 10 ngày tới, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động khi miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, trời rét diện rộng, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi miền Trung hứng mưa lớn, tổng lượng mưa có nơi vượt 700mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng. Trong các đêm 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực này giảm mạnh, phổ biến 16-18°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13°C. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, ban ngày nhiệt độ tăng nhanh.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: H.T)

Từ đêm 15-17/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi. Trong đó, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Từ khoảng 18/11, đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tại miền Trung, khoảng đêm 15/11 đến 18/11, Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, lượng mưa dao động 250–500mm, có nơi trên 700m.

Từ 19/11, mưa lớn diện rộng khả năng tiếp tục xảy ra ở TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 200mm chỉ trong 3 giờ. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong 10 ngày tới, thời tiết Nam Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng 16-18/11 mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, giai đoạn từ 19-23/11, nhiệt độ thấp nhất khu vực này giảm mạnh xuống 14-15°C.

Cụ thể, hôm nay, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C, cao nhất 26-28°C.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 14-15/11, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 28°C, ban đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 16-17°C.

Sang ngày 16/11, khu vực này nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày giảm nhẹ còn 27°C nhưng ban đêm, nhiệt độ thấp nhất tăng lên mức 19°C. Ngưỡng nhiệt độ thấp nhất này duy trì trong ngày 17/11 nhưng nhiệt độ cao nhất giảm còn 24°C.

Ngày 18-19/11, đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ khu vực trung tâm Hà Nội giảm sâu, cao nhất phổ biến 20-21°C, thấp nhất dao động 15-16°C, trời rét, trời nhiều mây, không mưa.

Từ 20-23/11, thời tiết Hà Nội không mưa, khô ráo, nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 24-26°C nhưng về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm còn 14°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn, nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.