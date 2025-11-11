Đà Nẵng bổ sung 200 tỷ đồng cho người dân thiệt hại vì mưa lũ vay

(VTC News) -

Sáng nay (11/11), HĐND TP Đà Nẵng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho hay sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực, hoạt động quản lý nhà nước được triển khai cơ bản thông suốt, hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ phức tạp, kéo dài vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội….

Quang cảnh kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng.

"Thực tiễn đó đòi hỏi chính quyền thành phố phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, củng cố nguồn lực cho chính quyền cơ sở và có những cơ chế, chính sách kịp thời, thiết thực để hỗ trợ người dân" - ông Dũng nhấn mạnh.

Sau phiên khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng lần lượt trình bày tóm tắt 16 Tờ trình của UBND thành phố trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, tổ chức, biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét việc phân bổ nguồn Trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2024. Chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính. Xem xét mức hỗ trợ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 chịu tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng đề nghị bổ sung 200 tỷ đồng vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nhằm hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống sau thiên tai.

Nguồn vốn này được điều chuyển nội bộ từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các công trình, dự án chậm giải ngân của TP Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hơn 26.900 hộ vay vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với dư nợ hiện hành trên 1.066 tỷ đồng.

Đà Nẵng đấu thầu tìm nhà đầu tư 2 dự án khu đô thị 130ha

Cũng tại phiên khai mạc sáng nay, HĐND TP Đà Nẵng thông qua danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, gồm Khu đô thị du lịch Bến Hiên và Khu đô thị du lịch Thu Bồn.

Cụ thể, Khu đô thị du lịch Bến Hiên được đề xuất triển khai tại xã Bến Hiên với quy mô khoảng 30,4ha. Dự án hướng đến việc giải quyết nhu cầu về không gian sống, nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại, vui chơi và tiêu dùng cho người dân và du khách. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong khi đó, Khu đô thị du lịch Thu Bồn được quy hoạch tại thôn Mỹ Sơn và Bàn Sơn, xã Thu Bồn, với quy mô khoảng 96,69ha. Dự án hướng đến xây dựng tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu dân cư, công viên giải trí, tạo điểm nhấn du lịch - văn hóa gắn kết với Di sản thế giới Mỹ Sơn, hình thành không gian đô thị nghỉ dưỡng, văn hóa đặc trưng vùng Quảng - Đà.

Theo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, việc triển khai dự án phù hợp với các định hướng trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với khai thác giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, kết hợp du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, trải nghiệm; phát triển vùng huyện Duy Xuyên (nay thuộc TP Đà Nẵng) theo hướng phát huy giá trị khu vực phía Tây.