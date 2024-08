Dự báo thời điểm mưa dông trên cả nước từ 1-3/9 và thời tiết nắng oi ở miền Bắc

(VTC News) -

Người dân cả nước đã bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 1-3/9, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó đêm 2/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác.

Trung Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối 2/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 31/8 đến đêm 2/9 mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa rào và rải rác dông, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ 1-3/9, cả nước khả năng hứng mưa dông lúc chiều tối và đêm. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo chi tiết thời tiết cả nước từ 1-3/9

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo chi tiết thời tiết các vùng miền trên cả nước từ 1-3/9.

Cụ thể, ngày 1/9, Bắc Bộ trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ban ngày trời nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực này trong ngày 2/9, chiều tối và đêm người dân cần đề phòng mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục duy trì ngưỡng 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, trời oi nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Trung Bộ ngày 1/9 trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ 26-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong hai ngày 2-3/9, Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 26-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 1-2/9 mưa vừa, mưa to lúc chiều và tối, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ Tây Nguyên 20-31 độ C, nhiệt độ Nam Bộ 24-32 độ C.

Ngày 3/9, các khu vực này trời nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 20-31 độ C, nhiệt độ Nam Bộ 25-33 độ C.

Dự báo thời tiết các điểm du lịch trên cả nước từ 1-3/9

Trong thời kỳ dự báo, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có thể có dông, nhiệt độ trong ngày dao động 27- 34 độ C. Trong đó, ngày 3/9 trời nắng, đêm không mưa.

Sa Pa (Lào Cai) ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối và đêm 1/9 và 3/9 có lúc mưa rào và dông. Xác suất mưa ngày 1/9 là 60-70%, ngày 2/9 khoảng 20-40%, ngày 3/9 từ 50-60%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

TP Hạ Long (Quảng Ninh) từ 1-2/9, ngày nắng, đêm không mưa. Ngày 3/9 trời nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông. Ngày 1-2/9 xác suất mưa 30%, ngày 3/9 xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

TP Huế ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

TP Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và đông, xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Quy Nhơn (Bình Đình) ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và đông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nha Trang (Khánh Hoà) ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Đà Lạt (Lâm Đồng) có lúc mưa vừa, mưa to và đông, xác suất mưa 80-90%. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

TP.HCM chiều và tối mưa rào và dông, xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

TP Cần Thơ chiều và tối mưa rào và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.